L'Oroscopo di ottobre segno per segno

Il Cielo di ottobre si presenta con il Sole che transita in Bilancia fino al 23 per poi passare in Scorpione; Mercurio continua a rimanere in Bilancia per tutto il mese, divenendo diretto il 19; Venere, ancora in Scorpione, il 7 fa ingresso in Sagittario; Marte, ancora in Bilancia, il 30 fa ingresso in Scorpione; Giove e Saturno continuano a rimanere in Aquario, riprendendo entrambi il moto diretto; Urano, con moto retrogrado, continua a restare in Toro; Nettuno, retrogrado, resta in Pesci; infine, Plutone, diretto dal 7, continua a rimanere in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto il segno del Sagittario.

Ariete

Questo mese richiede calma e pazienza, a causa della dissonanza di Sole, Mercurio e Marte. Con il Sole opposto fino al 23 accusate stanchezza e mancanza di energia. Mercurio dissonante vi fa mancare la concentrazione e l’elasticità per risolvere le varie questioni quotidiane. Infine, l’opposizione di Marte può provocare tensioni e discussioni con gli altri e con il partner. Lo stress e l’agitazione si fanno sentire, raggiungendo livelli molto alti: cercate di fare qualche respiro o di contare fino a dieci prima di reagire. Possibili discussioni col partner che tendono a stemperarsi dal 7, grazie a Venere ritornata armonica.

Toro

Giove e Saturno, ancora dissonanti, possono creare qualche problema economico e in ambito professionale, settore dove è necessario essere cauti e diplomatici. Giove, da un lato, può instillarvi un senso generale di sfiducia; e Saturno, dall’altro, rallentare risposte che attendete da tempo. Non vi lasciate abbattere, perché verso la fine dell’anno la situazione tende a sbloccarsi. Fino al 7 è ancora possibile qualche problema nella forma fisica. Prendetevi cura del vostro corpo e tenetelo al riparo dai primi freddi. In amore, grazie a Venere non più opposta dal 7, siete più ben disposti ad ascoltare la voce del cuore.

Gemelli

Ottobre si presenta un mese molto promettente, grazie ai buoni transiti del Sole, di Mercurio, di Marte, di Giove e di Saturno. Sotto il profilo professionale, questo periodo è molto importante e può rivelarsi proficuo. Il desiderio di realizzare e concretizzare si fa forte; ed è possibile ricevere anche qualche proposta interessante. Alcune situazioni ancora in sospeso trovano finalmente una soluzione. Giove vi dona molta fiducia ed entusiasmo. In amore avete opportunità di conoscere e frequentare nuove persone. Venere, dissonante dal 7, vi chiede di prestare maggiori attenzioni al partner, evitando di trascurarlo.