L'oroscopo della settimana di Paolo Fox (dal 2 all'8 maggio), segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni settimana racconta agli appassionagti come le stelle influiranno sulla loro settimana.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per il segno dell’Ariete. Fascino e successo garantito con Venere nel segno! Favoriti gli incontri nella giornata di sabato ma attenzione a non incaponirti con persone che non meritano le tue attenzioni. Sul lavoro invece ci sono delle decisioni importanti da prendere anche per quanto riguarda le cessione di un bene, la tua riscossa è in arrivo.

Oroscopo Toro

Cinque stelle per il segno del Toro. In amore saranno importanti i prossimi due mesi potrai fare degli incontri promettenti o liberarti di un peso. Un consiglio, se una relazione è chiusa non tornarci su, rischieresti solamente di perdere tempo. Sul lavoro invece puoi stipulare nuovi accordi, proprio non ti è andata giù quella mancata gratificazione che tanto desideravi.

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per il segno dei Gemelli. A breve Venere inizierà un transito positivo quindi è necessario prepararsi fin da ora. Se sei single non restare chiuso in casa mentre se sei in coppia non escluso la possibilità di legalizzare un’unione. Sul lavoro invece Giove è favorevole e questo porta delle buone novità: esperimenti e nuove occasioni sono favoriti, non temere! Le risposte che stai cercando non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore devi liberarti di qualche pesante fardello, il tuo carattere ti porta a pensare che il vero amore sia fatto solamente di sofferenze ma sai benissimo che non è così! Ora è giunto il momento di aprire il cuore e mettersi in gioco! Sul lavoro invece le cose non subiranno grandi cambiamenti, accetta quello che c’è e cerca di essere razionale.

Oroscopo Leone

Tre stelle per il segno del Leone. In questi giorni avrai modo di rivedere una storia, soprattutto se la relazione si basa unicamente sull’attrazione fisica. Tuttavia non preoccuparti, sarai sempre tu ad avere in mano le redini della situazione. Sul lavoro invece sei piuttosto agitato ma anche qui non c’è nulla da temere, molto cose si stanno muovendo a tuo favore!

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. In amore se sei reduce da una brutta delusione piano piano devi cercare di superarla e lasciarti andare, solo così potrai accogliere le belle novità che ti aspettano in questo periodo. Sul lavoro invece non escludo la possibilità di un rinnovo, di un nuovo accordo anche se in questi giorni ti troverai a dover trattare più del solito.

Oroscopo Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Potrebbe di natura lavorativa ultimamente hanno inficiato il rapporto con il partner. Cerca di capire quali sono le tue vere emozioni e se la persona è davvero quella giusta per te, altrimenti corri il rischio di isolarti. Sul lavoro invece entro la prossima settimana sarà bene definire tutti i dettagli di un accordo.

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Ultimamente non hai molto desiderio di impegnarti, quindi preferisci dedicarti ad amori part time. Le storie nate di recente continuano ma se sei solo, attenzione a non chiudersi in casa! Sul lavoro invece il cielo è dalla tua parte anche se devi lottare per ottenere ciò che desideri. Se hai qualcosa da chiedere fallo entro giovedì.

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. In amore questa è l’ultima settimana un po’ bloccata, dalla prossima ci sarà infatti un vero e proprio risveglio! Quindi se sei interessato ad una persona non esitare a farti avanti. Sul lavoro invece la settimana è abbastanza statica anche se qualcosa bolle in pentola, magari un impegno alla fine del mese.

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per il segno del Capricorno: Marte favorevole aiuta gli incontro! Se sei solo da tempo, è giunto il momento di guardarsi intorno! Interessante la giornata di domenica per vivere delle nuove emozioni. Sul lavoro invece cerca di definire ruoli ed accordi, da questo punto di vista, l’inizio della settimana è molto valido.

Oroscopo Acquario

Quattro stelle per il segno dell’Acquario. Alle volte ti innamori delle persone un po’ sfuggenti e lontane. Potresti scoprire di essere interessato ad una persona che hai conosciuto per caso! Sul lavoro invece devi arrivare ad un punto di incontro, ad una tregua con capi e colleghi. In questo senso, i prossimi giorni saranno importanti.

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per il segno dei Pesci. Venere non è più nel tuo segno ma questo non rappresenta un limite. I nuovi incontri sono importanti, soprattutto per coloro che vogliono sentirsi amati. Sul lavoro invece le stelle sono dalla tua parte, cerca però di non fare la vittima. Nel corso dei prossimi giorni potrebbe arrivare una risposta positiva.