L’oroscopo della settimana di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile , segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le settimane racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. In amore ora non devi avere paure. Anzi, devi accettare l’invito di una persona che conosci da poco e rilassarti, lasciati andare e divertiti. Le giornate del weekend promettono grandi cose, anche grazie al supporto di Mercurio: ora devi prendere una decisione davvero importante, è arrivato il momento per farlo. Sul lavoro, devi riflettere prima di agire: Giove sarà con te dal mese di maggio, quindi devi pazientare ancora un po’.

Oroscopo Toro

Quattro stelle per il Toro. In amore dall’inizio di marzo hai poche certezze, non sai bene come fare. Ma ora si riaccenderanno le passioni, gli incontri saranno favoriti: tutto dipende da te, devi capire se riesci ad accettare di vivere alla giornata, senza fare grandi progetti. I cambiamenti arriveranno ad aprile. Sul lavoro, sei molto stressato, ma non temere: le novità sono dietro l’angolo, soprattutto per chi ha un’attività indipendente. Cerca di aspettare, poi potrai farti avanti e palesarti!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. In amore è arrivato il momento di prendere decisioni, ma devi anche lasciarti andare alle grandi emozioni e domenica sarà una giornata davvero speciale ed emozionante. Sono favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, forse hai già ricevuto una conferma: gli ultimi giorni di marzo sono fantastici se hai intenzione di intraprendere una nuova strada. Ma c’è anche chi è un po’ in bilico, non sa bene come agire. Tempo al tempo, tutto si risolverà!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore non bisogna tornare sul passato, guardarsi costantemente le spalle. Tutto si risolverà, ma devi andare avanti: occhio solo alle giornate di lunedì e martedì, quelle di inizio settimana, perché saranno le più pesanti. Se vivi un amore a distanza devi cercare di mantenere la calma e di tenere a bada l’insoddisfazione. Sul lavoro, forse stai spendendo troppi soldi per la casa: cerca di avanzare le tue richieste, senza pretendere troppo!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. In amore sei un po’ distaccato, non riesci a fidarti delle persone che ti stanno attorno. Se vivi una storia non ufficiale, forse è arrivato il momento di fare chiarezza, ma occhio alla giornata di martedì: sicuramente il mese di aprile partirà con le migliori intenzioni. Sul lavoro, attenzione alle questioni economiche: hai Saturno contrario e non puoi fare scelte affrettate e azzardate. Non ora!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. In amore la settimana non è molto entusiasmante perché hai tanti pensieri, troppi problemi che ti distraggono dalla sfera sentimentale. E sei molto preoccupato per i soldi. Cerca di evitare scontri e polemiche con i nati sotto il segno dei Gemelli o del Sagittario. Sul lavoro, la settimana promette grandi cose, ma mercoledì potrai discutere con qualcuno. Cerca di fare il minimo indispensabile in questi giorni, senza troppi sforzi.

Oroscopo Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Gli amori nati da poco devono essere portati avanti con calma e discrezione, senza fretta. Sole e Mercurio, d’altra parte, sono in opposizione, quindi non bisogna fare passi affrettati. Anzi, forse ti troverai un po’ in difficoltà e ti sentirai messo da parte, fuori gioco. Sul lavoro, i cambiamenti sono dietro l’angolo: cerca di riflettere perché entro il mese di aprile dovrai fare scelte importanti e scendere, perché no, anche a compromessi!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. L’amore non regala grandi soddisfazioni, anzi le ultime settimane sono state davvero difficili sul fronte sentimentale. Cerca di mantenere la calma e di non rispondere alle provocazioni, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Sul lavoro, stai combattendo come un guerriero perché non accetti idee e progetti che non ti piacciono. Hai tanti dubbi: che ne dici di rilassarti, di ascoltare e di capire anche le intenzioni di chi fa parte del tuo team?

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario.Venere e Marte sono dalla tua parte e ora puoi lasciarti andare all’amore: hai l’imbarazzo della scelta, ma tutto dipende da te. Cerca di mantenere la calma, di dare più attenzioni a una persona che hai conosciuto da poco. Sul lavoro, Giove è contrario e ora bisogna fare delle scelte legate soprattutto alle finanze: insomma, devi fare chiarezza nella tua vita. Non temere perché dopo questo periodo buio ritornerà il sole!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore hai bisogno di tranquillità, non sopporti la gelosia e l’impulsività e quelle persone poco chiare. Se hai a che fare con un partner per nulla sincero ora dovrai fare una scelta, parlare chiaro: qualcosa di strano potrebbe venire a galla nella giornata di giovedì. Sul lavoro, non puoi (e non devi) prendere decisioni affrettate: rifletti un po’ di più, tanto tra aprile e maggio arriveranno delle conferme e ogni problema verrà superato!

Oroscopo Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. Buone notizie in amore perché Venere è dalla tua parte, sei innamorato o forse sei alla ricerca di novità. Cerca di conoscere persone perché gli incontri sono favoriti e intriganti, soprattutto domenica quando la Luna, che transiterà nel tuo segno, ti renderà particolarmente attraente e seducente. Sul lavoro, sei preparato, ma devi guardare al futuro e devi quasi pretendere delle conferme. Non hai paura delle sfide, anzi: sei un guerriero e ora è il tuo momento!

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Bene l’amore, anche i single ora potranno vivere una bella emozione perché si sta per riaccendere la passione con Venere che tra qualche giorno sarà nel segno. Le storie che contano poco, invece, verranno chiuse, quasi con facilità. Sul lavoro, ti stai impegnando e presto arriveranno delle soddisfazioni, che sia una chiamata importante o un riscontro. Ora è il tuo momento: ti stai facendo valere, stai alzando la testa e tutti ti stanno, finalmente, notando!