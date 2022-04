L’oroscopo della settima di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro setttimana.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie per l’amore perché Sole e Mercurio sono dalla tua parte e nella giornata di domenica potrai contare anche sulla Luna. Insomma, le conoscenze e gli incontri sono favoriti e ora, dopo un periodo di crisi, dovrai solo lasciarti andare alle belle emozioni. Sul lavoro, la settimana promette grandi cose soprattutto per chi vuole recuperare il tempo perso. Cerca di programmare e se devi agire meglio farlo venerdì perché sarai più energico. E determinato!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Il mese di marzo per l’amore non è stato molto semplice, ma ora fortunatamente il peggio è alle spalle. Domenica la Luna sarà dalla tua parte, dovrai fare chiarezza, esprimerti. Per i nuovi legami, invece, tutto andrà meglio a martedì e, ancora di più, da metà mese. Sul lavoro, occhio alle finanze anche se hai grandi progetti in mente. Se stai pensando di dare una svolta alla tua vita fai bene, ma meglio muovere i primi passi nella seconda metà di aprile!

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. Hai dei dubbi su una storia d’amore? Non temere perché ad aprile riuscirai a fare chiarezza su tutto. Ora hai tanti problemi da affrontare, in famiglia o con i parenti, quindi meglio mantenere la calma soprattutto dopo mercoledì. Sul lavoro, hai delle buone idee, ma forse i progetti prima di maggio non riusciranno a decollare. Insomma, tempo al tempo!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. Se sei single questa è la tua settimana perché Venere da mercoledì torna dalla tua parte. Hai voglia di innamorarti, di lasciarti andare per dimenticare il passato triste e tutti i problemi. Fai bene, ma cerca di capire che non puoi ottenere tutto. Sul lavoro, devi agire subito e hai tempo per farlo fino al 10 maggio. Mi raccomando, massima attenzione se hai delle situazioni in bilico: ora non puoi temporeggiare!

Oroscopo Leone

Quattro stelle per il Leone. Buone notizie in amore perché tra qualche giorno Venere non sarà più contraria. Anzi, riuscirai a lasciarti andare alle passioni, anche se ultimamente hai preso le distanze da qualcuno che ti ha fatto del male. E hai fatto bene. Favoriti, ora, gli incontri nella prossima settimana. Sul lavoro, senti di aver fatto tanto e di aver ricevuto poco, ma da maggio tutto cambierà. Ora devi solo pazientare!

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. In amore hai bisogno di certezze perché per troppo tempo, purtroppo, hai lasciato spazio a una persona poco chiara, ambigua nei tuoi confronti. Tra giovedì e venerdì farai chiarezza, ma ricorda che le storie con persone impegnate stanno per giungere al capolinea. Sul lavoro, hai voglia di dire basta, ma ci sono troppe situazioni che ti remano contro. Meglio usare la calma, essere diplomatici, perché la fretta non porta mai a nulla di buono!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore è arrivato il momento di farti valere, ma occhio perché ad aprile, per l’ultima volta, avrai modo di riconciliarti con qualcuno. Chi è volenteroso non deve piangersi addosso, anzi deve accettare le opportunità, ma farlo con calma e diffidenza. Almeno all’inizio! Sul lavoro, da maggio avrai sempre meno energie: cerca di trovare un compromesso e di farlo anche dopo la metà del mese!

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Cerca di tenere il lavoro e tutti i problemi lontano dalla sfera sentimentale. Venere arriverà in tua difesa, quindi hai voglia di lasciarti andare e di circondarti di persone che capiscono davvero la tua sensibilità. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e questo ti rende ancora più ambizioso del solito. Occhio ai problemi legati a una spesa di troppo, forse bisogna prendere in mano la situazione tra domenica e lunedì!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. Tu ami le persone vere, sinceri e in amore non sopporti le persone ossessive e gelose. Ultimamente ti sei reso conto di esserti circondato solo di persone molto diverse da te, dai tuoi principi e quindi ora sei pronto a dire ‘basta’, a voltare pagina. Sul lavoro, è arrivato il momento di accettare nuovi incarichi, anche se potrebbero essere un po’ pesantini. Questo è un mese per riflettere, fare un mea culpa!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore nell’ultimo periodo hai avuto a che fare con persone sfuggenti, un po’ distanti da te. Ora, però, Venere torna dalla tua parte, devi lasciarti andare e dimenticare le incomprensioni. Sarà difficile, e lo sarà ancora di più nella giornata di venerdì. Sul lavoro, sei un po’ confuso, ma non dipende da te. Forse hai intenzione di cambiare qualcosa nella tua vita ed entro il mese di aprile dovrai fare chiarezza, capire da che parte stare!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. In amore è arrivato il momento di lasciarsi andare, di vivere belle emozioni, anche con una persona diversa da te. Cerca di prendere in considerazione tutte le opportunità: molti ti fanno i complimenti, ti vorrebbero al loro fianco, devi solo scegliere con attenzione. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con battaglie difficili, ma hai potuto contare sull’appoggio delle persone che ti vogliono bene. Devi liberarti dai pesi!

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere presto sarà dalla tua parte e da giovedì sentirai la necessità di lasciarti andare all’amore. Cerca di circondarti di tante persone perché gli incontri sono favoriti: ottime le giornate del weekend, devi solo emergere e farti notare. Sul lavoro, è arrivato il momento di chiedere un rimborso o di aprire una vertenze. Fortunatamente, però, a parte i piccoli problemi, tu sei energico come non mai: approfittane!