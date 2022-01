Dalla Pausini a Cremonini, la scaletta degli ospiti di Sanremo 2022

Cesare Cremoni sarà tra i super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo. A volerlo sul palco dell'Ariston Amadeus, alla sua terza conduzione della kermesse. Cremoni nel corso degli ultimi mesi ha anninciato l'uscita del suo settimo album in studio, dal titolo La ragazza del futuro, in uscita il 25 febbraio mentre il singolo Colibrì è già un successo e spopola sia in radio, che su tutte le piattaforme musicali.

Ma oltre a Cesare Cremonini, chi salirà sul palco del Festival 2022? Oltre al catante bolognese c'è grande attesa anche per Laura Pausini, che sarà presente nella seconda serata: il 2 febbraio! Pausini, nata a Faenza (Emilia Romagna) ha avviato la carriera da cantante nel 1993, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, tra le 'novità', con il brano La Solitudine. L'anno dopo, nel 1994, si è classificata al terzo posto con la canzone 'Strani Amori'.

Chi sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2022