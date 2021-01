Overnight oats, dagli USA la nuova colazione: come si prepara

Un mix che non appesantisce perché l'avena è ricca di fibre e proteine

Overnight oats: avena in ammollo arricchita poi con alcuni ingredienti. Ricorda un po' il porridge questa nuova ricetta molto quotata negli USA, ma non prevede la cottura dei fiocchi e rappresenta un mix nutriente che non appesantisce. L'avena è infatti ricca di fibre e proteine ed è digeribile.

Una buona alternativa alla calssica colazione italiana per chi vuole rimanere in forma!

Vediamo insieme come realizzare l'Overnight oatmeal

1) In una scodella mettere i fiocchi di avena in ammollo nel latte o nello yogurt magro e coprire con la pellicola trasparente

2) Lasciare in ammollo per tutta la notte

3) Al mattino aprire e condire il composto con marmellata e frutta secca, fresca, miele, sciroppo d'acero, gocce di cioccolato, semi di chia, cannella o cacao amaro