Ozzano, suor Cecilia compie 103 anni: "Sue la bontà d'animo a la volontà di mettersi sempre al servizio delle persone"

A Ozzano suor Cecilia, conosciuta come Giustina Arlotti, ha raggiunto il traguardo dei 103 anni. Nata a Santa Giustina di Rimini il 7 maggio 1919, ha da poco festeggiato con una grande torta, circondata dalle sue sorelle. Terza di sei figli, tre maschi e 3 femmine, ha frequentato fin dalla giovane età la parrocchia, nel 1933 incontrò madre Francesca Maria Foresti della congregazione religiosa delle Suore Francescane Adoratrici. Nel 1938 entrò a parte della congregazione, attirata dall'esempio di madre Foresti.

Nel 1940, con l'inizio della seconda guerra mondiale, ha seguito la madre superiora presso la sede di Maggio di Ozzano dell'Emilia: sede pesantemente distrutta nell'ottobre del 1944 da un feroce bombardamento. Nel 1945, sempre al seguito della madre fondatrice dell'ordine, rientrò a Riccione dove prese i voti religiosi perpetui. Il 4 ottobre del 1949 rientro definitivamente presso la sede di Maggio. Alla morte della madre fondatrice nel 1953, Suor Cecilia fu eletta dalle altre sorelle Madre Generale, incarico che ha lasciato all'età di 93 anni.

"La bontà d'animo, il suo mettersi continuamente al servizio delle persone, le sue notevoli capacità organizzative unite alla sua innata intraprendenza le erano già riconosciute da tempo e non solo dalle sorelle della congregazione - afferma il Sindaco Luca Lelli, tanto che nel 200 - , l'Amministrazione Comunale la insignisce del premio "La Torre", un riconoscimento istituito dal Comune che viene consegnato a personalita' che si sono distinte in ambito locale per particolari meriti nei vari campi (letterario, scientifico, sportivo, imprenditoriale e del volontariato). Questo premio fu il giusto riconoscimento per la sua quotidiana attività a sostegno dell'accoglienza dei bambini e per le cure che, assieme alle consorelle, ha sempre donato a malati ed anziani".

Sabato scorso ha compiuto 103 anni ed è stata festeggiata da tutte le consorelle della congregazione di Maggio che l'hanno poi fotografata con la pergamena ricordo fattale pervenire dall'Amministrazione comunale.