San Lazzaro: inaugurata la parete da scalata più alta dell'Emilia Romagna

Inaugurata a San Lazzaro di Savena la parete di arrampicata più alta dell'Emilia Romagna. In via Vittoria 23/A, 17 metri di parete attrezzata attendono appassionati e curiosi. Al taglio del nastro, insieme alla sindaca Isabella Conti, presente il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

"Un bellissimo progetto gestito dai ragazzi della Monkeys' Planet - ha poi commentato sui social Bonaccini - che hanno scelto di investirci nonostante il lockdown. La palestra è frequentata da tanti ragazzi in un'area gia’ industriale, che così si sta riqualificando. Ecco perché ho voluto esserci: per me non esistono sport cosiddetti “minori”, anzi lo sport è uno straordinario motore di socialità e crescita personale, soprattutto dei più piccoli, che ci insegna le prime vittorie e anche le prime sconfitte. E qualsiasi disciplina sportiva merita di essere considerata e valorizzata".