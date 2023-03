Regali solidali per Pasqua: dove e come acquistare i doni che fanno stare bene

Doni alle persone che amiamo, con un pensiero rivolto anche a chi si adopera per chi è più sfortunato fa stare bene, anzi meglio, perchè, come diceva una famosa canzone di qualche anno fa "Gli altri siamo noi".

Bologna Today per la Pasqua 2023 ha realizzato una mini-guida, sicuramente non esaustiva, dei doni solidali da acquistare a Bologna: uova, gadget e colombe per contribuire a realizzare progetti solidali di associazioni che si occupano di assistenza ai malati, ai bambini, fino alla ricerca.

ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo

Policlinico Sant'Orsola Malpighi – Pad. 25 via G. Massarenti, 9 Tel. 051 214 4741 https://admoemiliaromagna.it/

Si occupa dei donatori di midollo osseo dalla fase di informazione e sensibilizzazione, all’iscrizione, al reperimento in caso di compatibilità fino alla donazione effettiva. Grazie ai volontari sviluppa campagne nelle scuole, università e crea eventi di iscrizione al Registro Italiano Donatori tramite raccolta di campioni salivari con personale sanitario volontario.

"Una colomba per la vita": scopri come e dove su https://admoemiliaromagna.it/campagna-pasqua/

AGEOP - Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica

Policlinico di S. Orsola Reparto di Oncoemalogia Pediatrica, 4° piano pad. 13 Pediatria Via Massarenti 11 - assistenza@ageop.org - Tel. 051 399621 - https://www.ageop.org/

"Uova Solidali Ageop di squisito cioccolato Majani" per sostenere la cura dei bambini che si ammalano di tumore

Scopri come e dove: https://www.ageop.org/pasqua/

AIL - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi

Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli" - Pad 8, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Massarenti 9 Tel. 051 397483

info@ailbologna.it

Promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze; si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

AIL organizza la manifestazione "Uova di Pasqua AIL", ?il 24, 25 e 26 marzo per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue., mentre sul sito di Sil sono in vendita anche 1.000 Colombe all’Amarena Fabbri, in collaborazione con la storica azienda bolognese.

Scopri dove e come https://www.ail.it/eventi-e-manifestazioni/uova-di-pasqua/cerca-la-piazza-piu-vicina, chiama o scrivi ad Ail Bologna

ANT - Associazione Nazionale Tumori

Via Jacopo Di Paolo 36 - Tel. 051 7190111 - info@ant.it - https://ant.it/

Fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie

"Dentro i nostri regali solidali c’è molto di più": Uova, colombe, olio e vino.

Scopri come e dove: https://regalisolidali.ant.it/bologna-catalogo/

CEFA

Via Lame, 118 Tel. 051 520285 - info@cefaonlus.it - https://www.cefaonlus.it/

Organizzazione non governativa che da 50 anni lavora per vincere fame e povertà. Aiuta le comunità più povere del mondo a raggiungere l’autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti fondamentali (istruzione, lavoro, parità di genere, tutela dei minori). L’obiettivo di CEFA è creare modelli di sviluppo sostenibile, cioè mettere in atto iniziative che assicurino la crescita di un territorio, maggiore benessere e resilienza ai cambiamenti climatici, stimolando la partecipazione delle popolazioni locali affinché siano esse stesse protagoniste del loro sviluppo.

"A te l’uovo, a loro gallina!": quest’anno, acquistando uova e colombe CEFA è possibile regalare una gallina a una famiglia in Tanzania.

Scopri come e dove: https://www.cefaonlus.it/pasqua-solidale/

CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO BOLOGNA

Via Marco Emilio Lepido 196/3 Tel. 051 405318 - info@csibologna.it - https://www.csibologna.it/

associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale.

"Pasqua 2023: i coniglietti solidali de Il Paddock": il Coniglietto Pasquale, ricco di dolci novità e curiose sorprese!

Una delizia per il palato di tutta la famiglia! Con il contributo donato per i coniglietti, si contribuirà al sostegno del laboratorio equestre e di tutte le attività del Paddock, aiutando famiglie e ragazzi ospiti dell'Associazione.

Per prenotare i coniglietti: 3913962240

EMERGENCY

Via Luigi Pirandello, 6 - bologna@volontari.emergency.it - Tel. 333 1333849

Opera in ospedali e ambulatori per offrire cure alle vittime della guerra e della povertà. Gratuitamente e senza discriminazioni.

"La Colomba di Emergency" nella shopper in tessuto: quella che “Tre Marie” ha realizzato per Emergency è un’edizione speciale.

Scopri come e dove: 1 e 2 aprile: la colomba in piazza o https://www.emergency.it/una-colomba-di-pace-per-pasqua/

FONDAZIONE SANT'ORSOLA

via Pietro Albertoni, 15 - Tel. 349 3284387

Ente no profit alleato di un ospedale pubblico di eccellenza, affinché possa essere sempre più accogliente e la qualità delle sue cure sempre all’avanguardia per il bene della comunità intera.

"A Pasqua la vita vince!": con l’acquisto delle uova di cioccolato e delle colombe si sostiene Lo spazio che cura , per donare un reparto tutto nuovo ai pazienti oncologici del Policlinico di Bologna. Prodotti artigianali realizzati a Bologna, con ingredienti naturali di qualità.

Scopri come e dove: https://fondazionesantorsola.it/prodotti-solidali/

FONDAZIONE DON MARIO CAMPIDORI

Via del Borghetto 3/B

Dal nome del sacerdote della diocesi di Bologna, affetto da slerosi multipla, che si è dedicato alle famiglie e alle persone con disabilità. Obiettivo abbattere e superare soprattutto le barriere culturali e psicologiche.

"Campagna di Pasqua, colora la casa con i prodotti solidali". Scopri come e dove: https://www.fondazionecampidori.it/2023/02/20/elementor-4146/

LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori

Via Filippo Turati, 67 - Tel: 051 4399148 -:segreteria@legatumoribologna.it

Informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei tumori. Ascolto, solidarietà e supporto al malato oncologico e alla sua famiglia.

"A Pasqua sostieni la prevenzione oncologica": uova di cioccolato al latte o fondente. Per Lilt la Pasqua è un’occasione per finanziare le attività ambulatoriali, visite specialistiche ed esami di laboratorio, messi a disposizione della comunità per tenere lontano il cancro.

Prenota l'uovo scrivendo a segreteria@legatumoribologna.it o telefonando allo 051 4399148.

ONCONAUTI - Centro di riabilitazione oncologica

Via Paolo Nanni Costa, 12/4A - Tel. 348 4053658 - info@onconauti.it - https://onconauti.it/

Sensibilizzazione della comunità e delle Istituzioni, e nello sviluppo di percorsi innovativi di riabilitazione olistica integrata, con l’utilizzo di tecniche mente-corpo, per i pazienti oncologici lungo-sopravviventi in follow up (Onconauti), che costituiscono ormai il 5% della popolazione italiana, e i loro familiari. I percorsi sono finalizzati al recupero del benessere e al miglioramento dello stile di vita, attraverso l’acquisizione di strumenti che li trasformino in soggetti attivi nella tutela della propria salute.

- Uova di cioccolato in partnership con Bologna FC

- Uova e colombe per donare al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Bentivoglio (Bologna) un’attrezzatura medico-scientifica che, permette di ridurre sensibilmente la perdita dei capelli nei pazienti in chemioterapia. (casco salva-capelli).

Scopri come e dove: https://onconauti.it/come-sostenerci/

PADRE MARELLA

Via dei Ciliegi, 6 40068 San Lazzaro di Savena - Tel. 051 6255070 - amministrazione@operapadremarella.it

La vocazione dell’Opera è orientata ad applicare lo spirito e le finalità del fondatore: servizio ai poveri, condivisione, carità e fraternità cristiana, denuncia contro ogni situazione di ingiustizia, farsi voce di chi non ha voce, accoglienza dei più fragili, preghiera

"Una dolce Pasqua solidale grazie ai Panificatori di Bologna": la colomba artigianale, grazie all’Associazione Panificatori Città Metropolitana di Bologna, negli esercizi aderenti.

Scopri come e dove: https://operapadremarella.it/una-dolce-pasqua-solidale-grazie-ai-panificatori-di-bologna/

