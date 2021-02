Pasta filo: la ricetta della sfoglia nata tra Grecia e Turchia

E’ simile alla pasta sfoglia ma al posto del burro si utilizza l’olio, risultando così più leggera. “Fillo”, dal greco “phyllo”, vuol dire “foglia”, trae infatti le sue rigini tra la Grecia e la Turchia per poi diffondersi nel Medio Oriente e nei Balcani.

Vediamo come si prepara

Tempo di preparazione: 30 minuti

Ingredienti:

• mezzo chilo di farina 00

• olio d’oliva, circa 10 grammi

• circa 300 grammi di acqua calda

• sale q.b.

Procedimento: