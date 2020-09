Dolci e leccornie: 5 imperdibili pasticcerie a Bologna

Per chi ama lo zucchero e preferisce il dolce al salato a Bologna c'è l'imbarazzo della scelta su dove fermarsi. In centro così come in molti quartieri esistono locali storici che propongono prodotti di alta qualità, frutto di una lunga tradizione. Ecco quindi la nostra mini guida, su alcune imperdibili pasticcerie sotto le Due Torri.

Gino Fabbri La Caramella

Gino Fabbri, maestro di pasticceria di fama internazionale è l'anima di una pasticceria classica e innovativa, per un menù che va da praline e mignon alle torte.Un luogo dove tantissima esperienza e altissima qualità si riscontra in ogni singolo o dolce e pasta. Un punto di riferimento sotto le Due Torri, noto a livello internazione. La pasticceria si trova in Via Cadriano, 27/2a.

Pasticceria Cuppi

La Pasticceria Cuppi è un luogo storico, dove vengono sfornate prelibatezze di altissima qualità e gusto. Tutto viene rigorosamente preparato nell'adiacente laboratorio. Rinnovata nel 2018, da tanti anni ogni giorno sono tantissime le persone che quotidianamente entrano in questa pasticceria per assaporare dolci prelibatezze. La pasticceria si trova in Via Giacomo Matteotti, 20/D-E.

Pasticceria D'Azeglio

Torte e qualsiasi prelibatezza sono sempre disponbili alla Pasticceria D'Azeglio, in grado di soddisfare ogni richiesta. Un luogo amato dai bolognesi, e dove c'è quotidianamente l'imbarazzo della scelta. La pasticceria si trova in Via Massimo D'Azeglio, 69.

Regina di quadri

Regina di quadri è una pasticceria artigianale, che produce tutto 'in casa', dalla prima colazione all'aperitivo. Biscotti, praline e marmellate fanno parte della linea da asporto, in esposizione e in vendita all'interno del locale. Dolci à la carte, preparati espressamente sul momento a seconda delle stagioni, delle voglie e ricorrenze sono sempre a disposizione per i più golosi. La pasticceria si trova in Via Castiglione, 73/A.

Impero

Nel cuore di Bologna, su via Indipendenza, c'è Impero, con una sezione dedicata interamente alla pasticceria artigianale. Nel locale in pieno centro storic, è nato a Bologna il primo laboratorio artigianale della pasticceria Impero. Una pasticceria che è anche bar.