A Natale la pastiera napoletana: la ricetta dello chef Cannavacciuolo

La pastiera è un tipico dolce napoletano che solitamente si prepara nel periodo di Pasqua, ma la sua realizzazione ha un po' sdoganato ogni tradizione, tanto che in commercio si trova tutto l'anno e soprattutto è stata presentata in numerose varianti da chef nazionali e non. Un dolce molto particolare, che ormai compare anche sulle tavole natalizie! Vi presentiamo quindi, la versione dello chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo.

Tempi

Tempo di preparazione: 3 ore

Tempo di cottura: 1 ora e 40 minuti

Ingredienti per 4 persone

300 gr di grano cotto

200 ml di latte

1 cucchiaino di strutto

scorza di 1 limone di Sorrento

scorza di arancia

350 gr di ricotta di bufala fresca

300 gr di zucchero

4 uova intere

3 tuorli

un pizzico di cannella in polvere

150 gr di arance e cedri canditi a cubetti

5 gocce di aroma di fiori d’arancio

500 gr di pasta frolla

Procedimento

In una pentola cuocete a fuoco bassissimo il grano cotto, il latte e lo strutto aggiunendo la scorza di limone e quella di arancia Mescolate lentamente fino a quando tutto non diventerà una crema, per circa 30 minuti Ottenuta la crema spegnete il fornello ed eliminate le scorze degli agrumi A questo punto montate (con uno sbattitore elettrico o una planetaria) la ricotta di bufala fresca, lo zucchero, le uova intere e i tuorli, la cannella, le arance e l'aroma di fiori di arancio Unite i due composti aggiungendo i canditi Foderate una tortiera con la pasta frolla, lasciandone un po’ da parte, e riempite la totiera con il composto ottenuto. Con la pasta frolla rimasta formate delle strisce e intrecciatele sulla superficie della torta Mettere in forno a 190 °C per circa un’ora. Controllate con uno stecchino di legno la cottura interna della pastiera A cottura ultimata, spegnete il forno e lasciate rassodare a forno socchiuso per almeno un’ora e 30 minuti. Servite a temperatura ambiente

Il consiglio

La ricotta di bufala deve essere freschissima. La pastiera andrebbe conservata a temperatura ambiente per non più di 4 giorni. Se la conservate in frigorifero, servitela comunque a temperatura ambiente per far esprimere al massimo il suo aroma. Usate un’ottima qualità di aroma di fiori d’arancio e non esagerate nell’uso, per non rischiare di ottenere un gusto stucchevole.

Fonte ricetta: donnamoderna.com