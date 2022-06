Patrick Zaki, la famosa immagine donata al Mambo e alla città

Un viso avvolto dal fino spinato. Il disegno che ritrae Patrick Zaki che ha campeggiato per molti mesi in Piazza Maggiore e in Piazza Ravegnana per chiederne la liberazione diventa parte della collezione del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna. L'autore, Gianluca Costantini, lo ha realizzato a sostegno della battaglia per la sua liberazione lo ha donato al museo e alla città di Bologna.

L'immagine è una perfetta sintesi della storia dello studente egiziano, ammesso alla Laurea Magistrale GEMMA dell'Università di Bologna, arrestato in Egitto e rimasto in carcere per 22 mesi.

La donazione verrà presentata in un incontro pubblico lunedì 6 giugno 2022 alle h 18.00 nella sala conferenze del museo, in via Don Minzoni 14 a Bologna alla presenza di Elena Di Gioia, delegata del sindaco alla Cultura di Bologna e Città metropolitana, Lorenzo Balbi, direttore MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna | Istituzione Bologna Musei, Rita Monticelli, docente di Letteratura inglese, Università di Bologna e l'artista Gianluca Costantini, mentre Patrick Zaki sarà in collegamento video.

Gianluca Costantini, l'autore

Artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini, ha ritratto Patrick avvolto da un filo spinato con la scritta "Freedom for Patrick Zaki".

L'immagine è divenuta "virale" e Amnesty International l'ha adottata per la sua campagna di mobilitazione, fino ad essere esposta in grande formato proprio a Bologna, in Piazza Maggiore, sulla facciata di Palazzo dei Notai e in seguito sotto le due torri.

Per volontà dell'autore, che ne discuterà con gli altri ospiti lunedì 6 giugno al MAMbo, il disegno rimarrà in permanenza nella città di Bologna, nelle collezioni del suo museo d'arte contemporanea. Durante l'incontro si avrà la possibilità di vedere e ascoltare Patrick Zaki in video collegamento, anche in vista della prossima udienza dell'iter giudiziario in Egitto, prevista per il 21 giugno 2022.

(Il mega poster in Piazza Ravegnana)