Pecco Bagnaia si sposa: la dolce dedica alla compagna Domizia Castagnini

"Che hanno magico", così il campione della Ducati - Francesco 'Pecco' Bagnaia - ha comunicato il fidanzamento con la compagna Domizia Castagnini . La prossima impresa del pilota sarà dunque fuori dal circuito, stavolta. Dopo che la sua dolce metà ha accettato la proposta di matrimonio, si guarda all'altare.

"Ieri, oggi, domani… insieme ... ha detto sì. Che anno magico". Questa la dolce dedica del ducatista - sulla propria pagina Instagram - accompagnata da uno scatto che lo ritrae, sorridente, insieme alla bella Domizia. In primo piano l'anello, con tanto di diamante scintillante, in primo piano.

Che dire, proprio un anno magico per l'asso delle due ruote, che dopo aver fatto riapprodare la 'rossa di Borgo Panigale' sul tetto del mondo (ed essere stato ricevuto dal Presidente della Repubblica per la sua impresa storica), ora è pronto a vivere un'altra forte emozione, verso l'altare.

La vittoria con Ducati

Francesco Bagnaia e la sua Ducati Desmosedici GP22 hanno scritto una pagina che rimarrà nella storia del motociclismo, conquistando il Titolo Mondiale Piloti MotoGP 2022. Per la prima volta nella storia della MotoGP pilota e moto della stessa nazione hanno conquistato il Titolo Mondiale.

"Una combinazione magica possibile solo in Italia: la competenza e la tecnologia della moto più veloce del mondo – la Desmosedici GP22 – la passione, il talento e la determinazione di Francesco Bagnaia, che ha conquistato il titolo dopo una storica rimonta, mai riuscita prima a nessun altro pilota nella classe regina. Una marea rossa di Ducatisti che hanno sofferto e gioito per tutto il campionato ", così dalla casa di Borgo Panigale, all'nidomani del trionfo.

Per Ducati, unico brand non giapponese capace di conquistare un Campionato Mondiale in MotoGP, si è trattato del secondo Titolo Mondiale Piloti, dopo quello conquistato da Casey Stoner nel 2007. Titolo festeggiato con un grande evento in piazza Maggiore insieme ai ducatisti e alla città felsinea (VIDEO).