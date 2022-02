San Valentino: perché si festeggia e perché è la festa dedicata agli innamorati

Il 14 febbraio gli innamorati festeggiano il giorno di San Valentino, ma perché? Dove nasce questa usanza? E perché è stata scelta proprio questa data? Il nome è dedicato al martire cristiano Valentino di Terni, e la festa fu istituita da papa Gelasio I nel 496, sostituendo definitivamente i festeggiamenti pagani dei lupercalia in onore del dio Fauno, nella sua accezione Luperco, protettore di tutto il bestiame ovino, caprino dai lupi.

La festa degli innamorati

Febbraio era considerato un mese 'purificatorio' e nell'Antica Roma i Lupercalia erano feste accompagnate da rituali, cortei, e giornate in cui i servi prendevano il posto dei padroni e viceversa, con l'intento di innescare un processo di rinascita e mettendo in atto il caos primigenio.

In particolar modo, alcune pratiche arcaiche della fertilità prevedevano anche che le donne si sottoponessero in strada ai colpi scaraventatu da gruppi di uomini nudi, armati di fascine di rami strette da spaghi. Attraverso le frustate, per quella tradizione le donne ricevevano una 'benedizione' che ne propiziava la fertilità.

Riti considerati deplorevoli nel tardo Impero Romano, banditi poi dai papi cristiani, in particolare da papa Gelasio I, che di contro decise di istituire una festa dedicata all'amore,senza riferimenti alla sessualità.

Probabilmente l'associazione al santo Valentino è stata postuma, ma oggi tutte le coppie festeggiano il giorno più romantico dell'anno, scambiandosi regali e facendosi promesse di amore eterno!

L'esatta evoluzione storica dell'associazione della gionrata degli innamorati a San Valentino è ancora incerta, ma cenni storici indicano che questa giorno fosse dedicato all'amore in tutte le sue forme già nel II millennio.

Nella metà del XIX secolo in America partì la produzione su vasta scala di biglietti d'amore in vista di San Valentino, dando il via a una vera e propria commercializzazione della festa.