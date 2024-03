Il Piccolo Coro dell’Antoniano cerca voci nuove: aperte le audizioni in città

Si terranno il prossimo 11 aprile a Bologna le audizioni per entrare a far parte del Piccolo Coro dell’Antoniano. Aperte a tutti i bambini e le bambine tra i 3 e i 9 anni, i piccoli cantanti verranno ascoltati in gruppi dalla direttrice Sabrina Simoni, che li accompagnerà al pianoforte mentre si esibiranno con un brano a propria scelta tratto dal repertorio dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro dell’Antoniano disponibile sul canale YouTube ufficiale.

Dalla sua fondazione, nel 1963, il coro ha accolto tra le sue fila circa 1.000 bambini e che ora è pronta ad aprire le sue porte a nuove voci. Intitolato alla memoria della sua fondatrice Mariele Ventre, e oggi diretto da Sabrina Simoni, il Piccolo Coro dell’Antoniano nasce dal desiderio di diffondere valori quali solidarietà, accoglienza, fraternità e cura per gli altri e per la terra attraverso la musica. Ad oggi il coro conta 54 componenti tra i 3 e i 12 anni.

Le audizioni

Giovedì 11 aprile 2024, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, all’Antoniano di Bologna, si terranno le audizioni gratuite per entrare nel Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Sabrina Simoni. Necessaria la prenotazione allo 051.3940240, dal lunedì al venerdì orario 10.00 – 12.00

Possono partecipare all'audizione tutti i bambini e le bambine domiciliati a Bologna e nelle zone limitrofe che abbiano un’età compresa tra i 3 e i 9 anni (l’età è da intendersi come dato indicativo).

Non è necessario aver frequentato corsi di musica o canto.

Il giorno dell'audizione basta presentarsi all’ora stabilita al momento della prenotazione telefonica: il bambino o la bambina verrà ascoltato/a su un brano (è sufficiente anche solo il ritornello) a propria scelta, tratto dal repertorio dello Zecchino d’Oro o del Piccolo Coro.

L’audizione avverrà nella sala prove del Piccolo Coro a porte chiuse e senza la presenza dei genitori, per testare anche la capacità del/la bambino/a di affrontare l’esercizio canoro da solo/a.

La direttrice Sabrina Simoni seguirà ogni prova, accompagnando il canto del bambino o della bambina con il pianoforte.

La valutazione

Come afferma Sabrina, “Entrare a far parte del Piccolo Coro significa crescere insieme, intraprendendo percorsi musicali stimolanti e originali. Nei bambini cerchiamo la curiosità e la voglia di imparare prima di ogni altra cosa. Per le famiglie è un’opportunità di confrontarsi le une con le altre creando legami e condividendo esperienze. Il risultato che si raggiunge è dato da un mix di impegno e divertimento e la soddisfazione è di tutti”.

Perciò i bambini verranno valutati per la loro predisposizione e attitudine a compiere questo percorso canoro e umano insieme.

Solo i bambini e le bambine che hanno superato la prima audizione verranno ricontattati per una seconda audizione alla quale seguirà un periodo di prova all’interno del Piccolo Coro di circa due mesi.

L'Antoniano

Antoniano, oggi diretto da Fr. Giampaolo Cavalli, nasce nel 1954 a Bologna dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di mettersi al servizio dei più svantaggiati, valorizzando in parallelo il talento dei più giovani. Alla distribuzione di pasti caldi presso la mensa di Bologna e alle attività di sostegno per i più bisognosi, si affiancano lo Zecchino d'Oro (1959) e il Piccolo Coro dell’Antoniano (1963): due realtà nate dal desiderio di diffondere valori quali solidarietà, accoglienza, fraternità e cura per gli altri e per la terra. Intitolato alla memoria della sua fondatrice Mariele Ventre, il Piccolo Coro dell’Antoniano è oggi diretto da Sabrina Simoni. Grazie alle attività dello Zecchino d’Oro, negli anni è stato possibile sostenere i numerosi progetti sociali di Antoniano e ampliare la rete di mense francescane che, in Italia e nel mondo, offrono pasti e cure attraverso la campagna “Operazione Pane”. Attualmente si contano 20 mense nella Penisola, 1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania. Musica e solidarietà trovano spazio anche nelle attività del Centro Terapeutico aperto a Bologna negli anni Ottanta, dove, attraverso un approccio multidisciplinare, si accompagnano e supportano bambini con diverse fragilità per favorirne lo sviluppo fisico e cognitivo.