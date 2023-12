Domani il Piccolo Coro dell’Antoniano alla Camera dei deputati

Per i suoi sessant’anni il Piccolo Coro dell’Antoniano si fa un regalo in grande stile. Domani, sabato 23 dicembre, alle ore 11.20, Rai 1 trasmetterà la performance del Coro alla Camera dei deputati. Ad introdurre l’evento ci sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la conduzione è invece affidata a Tiberio Timperi. “Celebriamo i nostri 60 anni alla Camera, in questo Natale 2023, 60 anni che rappresentano per noi la storia di un mondo e di un costume italiano che è cambiato,

sempre punteggiato dalle canzoni dello Zecchino d’oro del Piccolo Coro dell’Antoniano. Ascolteremo alcuni grandi successi, insieme a un repertorio sacro che il Piccolo coro dedica a bambini, genitori e famiglie: dalla Benedizione a Frate Leone al Natale di Francesco, per celebrare gli 800 anni dell’idea di San Francesco di realizzare il presepe vivente, un festoso Jingle Bell Rock e I Can Believe, che ci racconta come, fin da piccoli, si possa fare qualcosa di importante per il mondo”. Così la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni presentando l’evento che prende il titolo di “Canto di Natale per la Pace”. Insieme al Coro dell’Antoniano, si esibirà anche il Coro di Voci Bianche dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Nel pubblico sono circa quattrocento i bambini ad assistere al concerto. Dalle 10 di domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, l’evento sarà disponibile sulla webtv della Camera dei deputati, all’indirizzo webtv.camera.it .