Miglior pizza al taglio: Gambero Rosso premia ancora Forno Brisa

Un altro riconoscimento per Bologna. Dopo la pizzeria Berberè, nella guida Pizzerie d’Italia 2023, un'altra eccellenza cittadina, il Forno Brisa premiato anche quest’anno con le Tre Rotelle per la pizza al taglio.

Novità per il duo Pasquale Polito e Davide, l'ampliamento del negozio in via Galliera e l’apertura del quinto store in via Laura Bassi

Le Tre Rotelle sono massimo riconoscimento per il mondo della pizza, grazie anche a un progetto firmato insieme al nutrizionista Ferdinando Giannone. Le proposte a banco, infatti, variano a seconda delle stagioni e cambiano spesso, pur rispettando sempre la regola del bilanciamento degli ingredienti e con una netta predilezione per la componente vegetale (tutte le verdure sono biologiche e provenienti da agricoltori locali).

“Non una pizza al taglio qualsiasi quella del Forno Brisa che mette tutta la sua filosofia all’interno del quadrato farcito. Solo farine semintegrali macinate a pietra - il 35% viene dai campi di proprietà in Abruzzo coltivati in maniera sostenibile - poco lievito di birra e lunga maturazione per un prodotto di alta qualità” si legge sulla guida Pizzerie d’Italia 2023.

Un prezioso premio quello del Gambero Rosso che inaugura una stagione di grandi novità come l'ampliamento dello store di via Galliera , dove la nuova ed ampia sala non solo permetterà a molti di sedere comodamente al tavolo di fronte alla prima Roastery bolognese a vista. Viene così finalmente valorizzato il lavoro del team dei Brisa Coffee Roasters che da anni studiano, sperimentano e tostano specialty coffee di filiere virtuose del Perù e dell’Honduras. Ma non è finita qui: prima del Natale è prevista inoltre un’altra novità: l’apertura di un nuovo store in via Laura Bassi, quartiere Murri.