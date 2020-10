Pizza gourmet: 5 locali dove mangiarla a Bologna

C’è quella napoletana, con il cornicione, quella stesa e anche la pizza “gourmet”, ossia una fusione di sapori tra impasto e condimento, ingredienti di alta qualità, (possibilmente a filiera corta e/o biologici) e lievito madre. Ultima caratteristica, ma non meno importante, deve essere servita rigorosamente tagliata a spicchi. Ma dove gustare la pizza gourmet a Bologna? Ecco la nostra mini guida.

Banco del Vino

La pizza è proposta in circa 10 varianti in via Goito 3, con grani del territorio, lievitazione minima a 48 ore, acqua filtrata e olio extravergine di sole olive italiane.

Berberè

In via Petroni 9/b (e via Pio la Torre 4/b a Castel Maggiore), le pizze sono impastate anche con farine semintegrali biologiche macinate a pietra, 24 ore di fermentazione, senza lievito chimico, preparate sul forno a vista ventilato, con base di pietra.

Bianco Farina

Solo pizze napoletane d'autore e pizze gourmet, con prodotti di stagione e di qualità, in via Domenico Zampieri 36, prima Bolognina. Si utilizzano solo farine italiane, lievitazione e maturazione per 48 ore, e si sfornano solo due pizze per volta.

O fiore mio

Tra gli elementi caratterizzanti della pizzeria al civico 8 di Piazza Malpighi, l’utilizzo di lievito madre, la valorizzazione delle materie prime, la cura negli abbinamenti tra pizza e olio extravergine di oliva e la cottura in forno a legna.

Ranzani 13

Poco fuori Porta San Donato, al 13 di via Ranzani, per la pizza si utilizzano ingredienti di stagione e lunga lievitazione. Disponibili anche impasti con diversi tipi di farina.