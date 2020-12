Solidarietà a Budrio: la pizzeria 'Le mani di Aurora' dona 100 pizze

Arriva da Budrio una grande storia di solidarietà, che vede protagonista la pizza. Il pizzaiolo di origine pugliese Antonio Magellano che il 5 agosto ha inaugurato la pizzeria d’asporto “Le mani di Aurora” ha lannunciato un’importante iniziativa che coniuga solidarietà e gusto.

"In questo anno difficile per tutti desidero regalare un sorriso", spiega. Il giovane pizzaiolo infatti, mercoledì 23 dicembre, regalerà un centinaio di pizze alle strutture del territorio che ospitano persone disabili o in difficoltà.

All’ora di pranzo, direttamente dal personale della pizzeria, le pizze saranno consegnate ai destinatari di questo gustoso progetto a fin di bene, individuati con l'aiuto della Pro Loco e delle parrocchie.

"Credo che questa mia iniziativa sia uno dei tanti gesti solidali che nascono sul territorio – sottolinea Magellano – perché oggi non è più il tempo delle promesse, delle belle parole e degli “andrà tutto bene”. Questo è il momento di stringersi intorno alla comunità".