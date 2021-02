La pizzeria Ben Cotta trasloca in centro: il nuovo locale in via Riva di Reno

Trasloca dalla zona Santa Viola al centro la pizzeria Ben Cotta. Dal 12 marzo infatti, il locale aprirà i battenti in via Riva di Reno 3b. Ben Cotta nasce nel 2019, da un’idea di Alessio Forestieri, tecnico panificatore e pizzaiolo nonché titolare. È il primo brand interamente dedicato alla pizza croccante, che concilia la panificazione tradizionale con un nuovo concetto di pizzeria innovativa. Infatti la Pizza Croccante di Ben Cotta è un mix di lavorazioni e tecniche di panificazione: una pizza da una forma allungata che richiama la “pizza alla pala” con una consistenza croccante fuori e morbida dentro simile alla “pizza in teglia” ma con la pezzatura monoporzione della “pizza al piatto”.

Il nome, infatti, gioca molto sui concetti principali del brand. “Ben” è il nostro impasto realizzato ad altissima idratazione e lievitazione naturale - spiega una nota - “Cotta” è il nostro metodo di Doppia Cottura: la prima crea dei bellissimi e soffici alveoli, la seconda crea l’esclusiva croccantezza. La pizza a termine della prima cottura (detta anche “ready to cook” – basi vendute singolarmente in modo tale che il cliente possa condirle e ultimare la cottura direttamente nel forno di casa) viene condita e preparata per la seconda cottura, completata con gli ingredienti freschi fuori cottura e servita al cliente. Queste diverse fasi avvengono “a vista” del cliente proprio per garantire massima trasparenza nelle lavorazioni. Il format di Ben Cotta è molto easy, rapido e intuitivo caratterizzato da uno stile autentico minimal e industriale. Il menù segue le stagionalità, non è gourmet ma non è convenzionale. Ha una sua identità molto semplice e senza troppe articolazioni, conciliando però l’equilibrio stesso di ogni singolo ingrediente. Sono presenti solo 12 pizze proprio per poter garantire la massima freschezza di ogni prodotto".