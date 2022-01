Il video, pubblicato sui social, per annunciare il nuovo locale

Considerata per il quinto anno consecutivo la miglior pizzeria di Bologna secondo la guida del Gambero Rosso, la pizzeria Berberè continua a espandersi. Gestita dai fratelli Aloe, quella che sembra ormai una vera e propria catena del buon gusto vedrà un nuovo locale in via Saragozza...come annunciato dal video diffuso sui social!