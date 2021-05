Nuova pizzeria a Bologna: arriva Fra Diavolo, con 3 impasti differenti e il cornicione alto

Pizza contemporanea, alla napoletana e con il cornicione alto proponendo tre impasti differenti per conquistare tutti i palati di Bologna: è la proposta della nuova pizzeria Fra Diavolo, che ha aperto l’ottavo punto vendita in Italia. Il 26 aprile scorso, infatti, Fra Diavolo ha inaugurato in via Santo Stefano, 1/A: 70 posti all’interno e dehors per accogliere i clienti all’esterno, come previsto dalle normative vigenti.

"In un periodo delicato, Fra Diavolo del gruppo Kappa Group continua a espandersi: una lungimiranza che è valsa alla catena la nomina tra le 100 eccellenze italiane 2021 secondo Forbes - si legge in una nota - Nel punto vendita di Bologna attualmente lavoreranno circa 15 persone. Il nostro sogno è creare una catena di pizzeria artigianale italiana che possa ambire a conquistare altri paesi in Italia e all’estero, una missione che non può essere scalfita da questo preciso momento storico. Dunque resistiamo e andiamo avanti: contestualmente all’apertura del punto vendita di Bologna, abbiamo avviato i lavori per il locale di Roma.

A spiegare nel dettagòio il progetto Fra Diavolo è Mauro D’Errico, co-founder e presidente di Kappa Group

Cos’è Fra Diavolo?

Fra Diavolo è una presa di posizione decisa, è la scelta di un impasto tra 3 differenti impasti leggeri (classico, nero vegetale, cereali) e di ingredienti selezionati accuratamente: pomodoro biologico, farine macinate a pietra, materie prime artigianali. La pizza contemporanea della catena Fra Diavolo nasce dalla creatività dei pizzaioli e dalla qualità delle materie prime di produttori artigianali. Se il valore di un brand fosse un manifesto, questo sarebbe quello di Fra Diavolo, format con caratteristiche peculiari: pizza contemporanea, alla napoletana e con il cornicione alto; al tempo stesso catena e pizzeria artigianale, che ha saputo espandersi in Italia mantenendo altissima la guardia sulla qualità del prodotto e della materia prima.

Il punto forte

Digitalizzazione, sperimentazione e innovazione. Fra Diavolo ha usato il digitale soprattutto per innovare e migliorare le operations, garantendo il massimo della profittabilità e della efficienza in ogni punto vendita anche in tempi di distanziamento.