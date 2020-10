Guida Gambero Rosso: Berberè fra le migliori pizzerie d'Italia per il quarto anno consecutivo

Si è svolta il 7 ottobre on-line, la presentazione della nuova Guida "Pizzerie d'Italia 2021" del Gambero Rosso.

La bolognese Berberè, dei fratelli Aloe, si aggiudica per il quarto anno consecutivo gli ambiti 3 spicchi, massimo riconoscimento all'interno della guida per le migliori pizzerie in Italia.

Si tratta dell'unica pizzeria sotto le Due Torri che ha ottenuto questo riconoscimento. Oltre 650 i locali recensiti e solo 93 quelle che si sono aggiudicati i Tre Spicchi, divisi nelle categorie pizza napoletana, italiana e pizza degustazione. La guida è il frutto di un anno di ricerche e valutazioni dei suoi ispettori, che hanno assaggiato e hanno dato un voto alle pizzerie in base a lievitazione, farine, materia prima e cottura, selezionando le eccellenze per ogni categoria.

Dopo il recente riconoscimento nella 50 Top pizza, che ha visto il brand entrare nella Top 10 delle migliori catene di pizzerie artigianali d’Europa, questa riconferma da parte della prestigiosa guida del Gambero Rosso è l’attestazione della qualità del lavoro che da ormai 10 anni Matto e Salvatore Aloe portano avanti. Oggi Berberè è un format di successo che conta 12 locali nel territorio italiano e uno a Londra.