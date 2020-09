Dove mangiare la pizza senza glutine a Bologna: 6 pizzerie top

Per una persona celiaca mangiare fuori casa non è sempre semplice, ma a Bologna sono vari i locali e ristoranti che propongono cucina senza glutine. E' necessario però, capire se vengono rispettate tutte le norme di sicurezza per la conservazione, cuttura e messa in tavola degli alimenti privi di frumento e per questo, una buona guida viene annualmente fornita dall'Aic-Associazione italiana celiachia.

Tra le varie pizzerie sono sei quelle particolarmente amate dai bolognesi : locali ampi, dove è possibile mangiare una buona pizza, con ottime recensioni anche nel web. Scopriamole insieme!

Le Due Lune

Le Due Lune è un locale dove gustare un'ottima pizza senza glutine. A disposizione un menù vastissimo, che propone anche primi e secondi gluten free. Il consiglio è quello di prenotare sempre, sopratutto nel fine settimana. Chiuso il lunedì.

Caruso

In via del Parco 13 a Bologna c'è Caruso, un locale amatissimo dai bolognese e dai celiaci. Pizza gustosa e ben ricca di ingredienti, dove un celiaco può scegliere cosa gustare in tutta tranquillità, con la possibilità di provare anche le pizze gourmet.

Papéo

In via Franco Basaglia 3 cè Papèo, un locale che offre pizza senza glutine con nuovo impasto che ha lievitazione di 48 ore. Non solo, qui è possibile scegliere, oltre al classico impasto senza glutine, un impasto tra il gluten free alla canapa o ai cereali. Chiuso la domenica, ma aperto da lunedì al sabato anche a pranzo.

La Pantera Rosa ( due pizzerie con lo stesso nome)

In via Guelfa 74 a Bologna c'è la Pantera Rosa, Un locale informale, dove è possibile anche pranzare, e gustare ottimi dolci.

La Pantera Rosa è anche in via Cleto Tomba, e oltre alla pizza sono ottime le crescentine da gustare insieme ai vari salumi tipici.

Master Beer