Pokè Bowl: dove mangiare (e ordinare) il piatto che spopola a Bologna

La Poke ( o Poké) Bowl per molti ha tolto lo scettro al sushi: un piatto hawaiano a base di pesce crudo tagliato a tocchetti, accompagnato da riso e/o verdure a piacere. Solitamente viene utilizzato pesce povero oceanico, ma tantissime le versioni che ormani vengono proposte.

Dove possiamo mangiarlo o ordinarlo a Bologna? Scopriamolo insieme!

Waikiki Poké

Nel cuore del centro storico, in via degli Albari, 2/a, tra via Oberdan e via Altabella. Il locale propone anche il Poké Burger. (momentaneamente chiuso)

Hawaiana Pokè Bowls

Al 159 di via San Felice, i Pokè Bowls si possono scegliere diversi tipi di pesce, riso, verdure e marinature. Asporto e consegna a domicilio.

Oshi Pokè Bowls

Cucina hawaiana anche in via Aurelio Saffi, 4 con i coloratissimi pokè. Anche i piatti di Oshi Pokè Bowls si possono ordinare tramite app. Asporto e consegna a domicilio.