Premio a Milano per Alessandro Bergonzoni: sarà devoluto alle vittime dell'alluvione

Il 7 giugno a Milano, presso la Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano (via Francesco Sforza ), Alessandro Bergonzoni riceverà il "Premio Montale Fuori di Casa 2023", assegnata lo scorso anno al giornalista Michele Serra.

Tale sezione del Premio prende le mosse dalla raccolta poetica Satura pubblicata dal futuro Premio Nobel

ligure nel 1971. Alessandro Bergonzoni prima di ricevere il Premio si rivolgerà al pubblico con un suo intervento appositamente pensato per l'occasione: "Bergonzoni, che in più di quarant’anni ha fatto della poliedricità artistica la sua cifra stilistica, è forse uno dei pochissimi artisti nel panorama teatrale e letterario italiano (e mondiale) il cui successo non ha mai subito un momento di flessione. I suoi spettacoli riempiono da anni i teatri di tutta Italia, i suoi libri hanno venduto e continuano a vendere decine di migliaia di copie" sottolineano gli organizzatori.

"Autore, regista, artista, attore teatrale, Bergonzoni è un mondo intero - afferma la Presidente del Premio Adriana Beverini - per questo, come si è voluto sottolineare nella motivazione, nell'assegnargli la sezione Satura del Premio Montale Fuori di Casa è bene farlo ritornando al significato latino originario del termine Satura che proviene da Satura lanx, termine arcaico e misterioso ad indicare un piatto misto di primizie della terra destinate agli dei che all’aggettivo satur, 'pieno', univa il senso dell’avverbio 'satis' la cui radice implica il concetto di varietà, abbondanza, mescolanza"

Bergonzoni ha voluto devolvere il Premio in favore di una raccolta fondi indetta a favore delle

popolazioni alluvionato della Emilia Romagna.

Vip per le popolazioni alluvionate