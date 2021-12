Un presepe fatto di 300 sassi: tradizione e innovazione in Appennino

Trecento sassi raccolti nei torrenti Setta e Sambro (con previa autorizzazione) formano un originale presepe in Appennino: realizzato da Duilio Camarlinghi, l'opera è allestita nella sala dell’ex scuola elementare in via Val di Sambro, 8 a Rioveggio e visitabile fino al 9 gennaio 2022.

Nelle pietre è raffigurato tutto il territorio - spiega una nota - persone, strutture, animali e vegetazione. Un lavoro certosino iniziato a fine giugno, infatti, una volta selezionate le pietre, , ha iniziato la pittura con la tecnica dell’acrilico e ha disegnato i figuranti. Al fianco della Sacra Famiglia ci sono, tra gli altri, il sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini, l’assessore comunale alla cultura, Ermanno Manlio Pavesi, lo stesso Camarlinghi e il sacerdote del paese. C’è l’omaggio a Giorgio Celli che, nel presepe, è attorniato dagli animali dell’Oasi felina di Pianoro recentemente colpita da un incendio che ha devastato la struttura.

Il presepe è aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30