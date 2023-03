Esplode la primavera in città: dove ammirare le meravigliose fioriture | FOTO

L'inizio della bella stagione, si sa, porta con sé spettacolari fioriture. Dagli alberi fino ai fiori più minuscoli anche a Bologna si possono ammirare, non solo nei parchi cittadini, ma anche nelle vie del centro.

In particolare, alle nostre latitudini, mandorli e ciliegi da fiore si colorano di rosa, sono di colore bianco invece quelli da frutto. E' anche la volta dei peschi, dei biancospini e delle magnolie, dei glicini e degli alberi di ippocastano e Giuda. Tra fine aprile e maggio arrivano le azalee, e i rododendri, mentre per la lavanda si dovrà attendere giugno.

Tra i classici fiori primaverili troviamo le margherite,, i gelsomini, i tulipani, narcisi, violette e primule.

Dove ammirare l'esplosione della primavera

- Centro storico: a nessuno sfugge la fioritura dei ciliegi in via degli Orefici, a pochi passi da piazza Maggiore, mentre in Piazza Santo Stefano campeggia un meraviglioso glicine che orna la terrazza del suo fortunato residente.

- Giardini Margherita: il risveglio dal torpore invernale è ben visibile nella maggiore area verde di Bologna, con i suoi numerosi ippocastani da fiori bianchi e rosa e i prati di margherite.

- Salita a San Luca: dai panorami più classici e più cari ai bolognesi, lo spettacolo e assicurato. La valle si scopre con prati di margherite e alberi fioriti per tutti i gusti

- Villa Ghigi: fiori primaverili, ma anche mandorli abbelliscono il parco di via San Mamolo.

- Vila Mazzacorati: nel complesso di via Toscana si può ammirare il risveglio del bel giardino all’italiana, le rose e le magnolie secolari.