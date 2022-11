“Primavera” il nuovo singolo della band bolognese Float music

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Così la band presenta il nuovo lavoro: Primavera, è una ballata che parla di amore, rinascita e libertà. Infatti l’atto d’amore più grande che a volte possiamo fare verso noi stessi è quello di lasciare andare ciò che ormai è appassito, come gli alberi con le foglie in autunno. Per questo ci piaceva l’idea di fare uscire il singolo in questo periodo. Se non si crea un terreno vuoto e fertile, la primavera non può arrivare e attecchire. Link ascolto: https://bfan.link/primavera-3 Anna Tagliabue e Stefano Maimone sono i Float Music, un progetto musicale nato a Bologna nel 2018 durante un periodo di sperimentazione sonora che li ha visti partire dal mondo dell’elettronica per poi approdare a quello della musica acustica. Sin da subito si dedicano alla composizione di brani originali in cui armonie jazz si mescolano a testi e a melodie dal gusto più folk e pop. L’essenzialità degli strumenti acustici è per loro grande fonte di ispirazione e filo conduttore della propria ricerca stilistica. Anticipato dai due singoli “Riflessi” e “Thinking Out Loud”, esce in cd ed in digitale, il 15 aprile 2022, l'album d'esordio “Clouds & Butterflies”, distribuito da (R)esisto. Crediti: Anna Tagliabue: voce Stefano Maimone: chitarra, slide guitar, organo, basso Enrico Smiderle: batteria e percussioni Registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Gadda al Red Pill (Bologna) Distribuzione e promozione: (R)esisto Distribuzione