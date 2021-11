FOTONOTIZIA. La Questura si illumina di rosso contro la violenza sulle donne

La facciata della Questura di Bologna, in piazza Galileo Galilei, illuminata di arancione per simboleggiare la lotta alla violenza contro le donne. Si tratta di una iniziativa condivisa con l'associazione "Soroptimist international italia", che rientra nella campagna "Orange the world", che prevede di illuminare simbolicamente di arancione gli uffici di polizia in questa giornata.

In Italia sono 109 le donne morte dall'inizio dell'anno, l'8% in più rispetto all'anno scorso.

La polizia bolognese, con i suoi agenti della divisione Anticrimine, inoltre questa mattina è stata presente con un gazebo in Piazza Maggiore per incontrare cittadini e cittadini pr la campagna di sensibilizzazione.

"La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società”, ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, società nel suo insieme che “non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia. Per uscire da questa spirale – evidenzia il presidente - è necessario educare: educare al rispetto, educare alla parità, educare all'idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo. Già nelle famiglie si deve diffondere questa educazione”.

