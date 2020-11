Storie dal territorio: a Castiglione le favole ai bambini sono raccontate al telefono dall'assessora alla Cultura

A Castiglione dei Pepoli per il centesimo di Gianni Rodari è stato ideato un format originale: ogni sabato mattina le favole vengono raccontate ai bambini che chiamano al telefono l'assessora Margherita Nucci. Il periodo autunnale e invernale è quello in cui di solito i bimbi del territorio riempiono la biblioteca grazie ai tanti eventi dedicati a loro, durante i quali sfogano la loro immaginazione e la loro creatività: letture, laboratori creativi, teatro, piccoli sketch.

Quest’anno, viste le restrizioni legate al covid, gli eventi sono stati annullati e l’assessore alla Cultura e alla Scuola Margherita Nucci ha cercato un nuovo modo per arrivare ai bambini mantenendo le distanze: “Ho subito pensato all’immaginazione, alla fantasia dei più piccoli, alla loro voglia di scoprire e sperimentare - spiega - dovevo trovare un modo per non fermare tutti gli eventi che di solito venivano organizzati in questo periodo. Ed ecco che l’aiuto me l’ha offerto proprio il più grande scrittore per i bambini, del quale proprio quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita: Gianni Rodari. Le sue “Favole al telefono” mi hanno fatto venire in mente un modo per raccontare delle storie stimolando la fantasia dei bambini e rendendo loro questo appuntamento ancora più magic, narrare le favole direttamente al telefono! Ecco così che sono nati gli appuntamenti del sabato mattina, durante i quali chi mi chiama potrà ascoltare una favola, chiudendo gli occhi e facendosi trasportare dalla fantasia.”

La chiamata viene aperta con un allegro: “Pronto sono Margherita e racconto tante storie, se una storia vuoi sentire il tuo nome mi devi dire” seguito dal suono di una campanella durante la quale i bimbi devono chiudere gli occhi e iniziare a fantasticare. Ed ecco che spuntano “Tonino l’invisibile”, “Il naso che scappa”, “La strada che non andava in nessun posto”, “Alice mascherina” e così via.

Finita la storia la campanella suona di nuovo e ci si prepara per il saluto finale: “La storia è terminata e io ti auguro una buona giornata!”.

Le letture al telefono proseguiranno tutti i sabato mattina fino a Natale, al numero 0534/801615.