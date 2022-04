In vendita la casa della Carrà, l'appello: "Diventi museo"

"L'appartamento della Carrà casa museo subito", ha scritto sui social lo scrittore Jonathan Bazzi, quando si è appreso della messa in vendita a 9 mesi dalla scomparsa, e l'idea è sembrata ottima anche all'Arcigay che rilancia l'appello: "La casa di Raffaella Carrà, 420 metri quadri con piscina e campi da tennis, è in vendita. Arcigay riprende l’appello dello scrittore Jonathan Bazzi chiedendo sia trasformata in un museo".

Si trova nel quartiere Vigna Clara a Roma, in un comprensorio lussuoso con parco, piscina, campi da tennis.