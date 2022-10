La Rai "Umarell definizione milanese", Masotti: "Studiate!"

Un approfondimento sui neologismi, dedicato loro nientepocodimenoche dalla enciclopedia Treccani, inseriti e spiegati dal prestigioso vocabolario Zingarelli, ma forse non letti dalla Rai.

Infatti, annunciando un nuovo programma e riprendendo la frase del protagonista,Fiorello "siamo qui come umarell", ha poi aggiunto "l'affronto" fatale: "Prendendo in prestito la definizione milanese dei vecchietti che guardano i cantieri".

"Questo è troppo" avrà pensato il bolognese Danilo Masotti che, agli "umarells" ha dato sempre grande visibilità scrivendoci anche un libro. L'autore ha quindi risposto con un laconico twitt: "Ma definizione milanese cosa? Studiate!".

Umarell sullo Zanichelli

"Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono". Questa è la definizione del dizionario per l'espressione dal bolognese 'omarello, ometto', indicata come nata nel 2007, anno in cui è uscita per Pendragon la prima edizione del volume "Umarells" di Danilo Masott, infatti Bologna ha dedicato agli appassionati di cantieri anche una piazza.