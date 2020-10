Reality "Il Collegio": svelati i nomi dei partecipanti, c'è anche un bolognese

Svelati i nomi dei ragazzi che prenderanno parte alla quinta edizione de “Il Collegio”, l’attesissimo docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata.



Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il “Regina Margherita” di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Tra loro anche il 16enne bolognese Davide Vavalà.



A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.



Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.