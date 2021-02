Come fare una besciamella perfetta: i segreti della food blogger Benedetta Rossi

E' importante evitare i grumi, che non sappia di farina e che non sia troppo densa o liquida

Indipensabile in cucina, la besciamella non è difficile da preparare ma è importante evitare i grumi, che non sappia di farina e che non sia troppo densa o liquida. Ecco i consigli della food blogger Benedetta Rossi.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Ingredienti

Per circa mezzo chilo:

Mezzo litro di di latte

50 gr di burroo la stessa quantità di olio evo

50 gr di farina

sale e pepe

Si inizia con il roux, composto di burro e farina. Far fondere in una pentola il burro quindi aggiungere la farina e cuocere per un paio di minuti mescolando con una frusta. Il roux sarà pronto quando assumerà un colore leggermente tendente al nocciola, segno che la farina è ben cotta.

Quando la besciamella sa di farina è perché il roux non è stato realizzato bene… Di conseguenza la farina rimane “cruda” conferendo un sapore sgradevole alla preparazione.

Aggiungiere il latte freddo di frigo, mescolando energicamente con una frusta.

Mettendo il latte freddo tutto in una volta è praticamente impossibile fare grumi. Ricordiamo che la besciamella va mescolata in continuazione.

Più si prolungherà la cottura, più denso sarà il risultato finale. La besciamella si comporta un po’ come la crema pasticcera, ovvero più si raffredda, più diventa densa e “spessa”. Quindi anche se in pentola sembra “liquida” una volta raffreddata la besciamella assumerà la sua consistenza tipica.

Come rimediare ai grumi?

Mentre la besciamella cuoce infilare nella pentola il frullatore e dare una bella frullata, altrimenti filtrare la besciamella con un colino a maglie strette.

