Biscotti alla zucca per Halloween: la ricetta facile

Siete alla ricerca di qualche ricetta facile in vista di Halloween? I biscotti alla zucca sono un must per questa ricorrenza, che nel corso degli anni ha sempre più piede in Italia. Ma scopriamo insieme come prepararli.

Tempi

Tempo di preparazione: 70 minuti

Tempo di cottura: 45minuti minuti

Ingredienti

200 gr di farina

250 grammi di zucca

80 grammi di zucchero

50 grammi di olio di semi

2 tuorli

una presa di sale

una bustina di lievito per dolci

frutta secca a piacere

Procedimento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.