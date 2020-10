La ricetta della crema di castagne, morbida e gustosa!

L'autunno è un’esplosione di sapori, e porta con sé i colori della terra e il primo pensiero va al bruno striato delle castagne. Oltre la classica (e veloce) castagna arrosto o semplicemente bollita, questo frutto si presta per numerosissime ricette in cucina. E i più golosi non potranno fare di certo a meno della crema di castagne. Come si prepara? In reltà è più semplice del previsto: basta avere una mezz'ra di tempo, e la leccornia è pronta! Vediamo insieme cosa occore e il procedimento per realizzare in casa una gustosa crema di castagne.

Tempi di realizzazione

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Ingredienti

mezzo chilo di castagne

1 baccello di vaniglia

2 etti di zucchero

Procedimento

Il primo passo è tagliare su un lato la buccia delle castagne. Poi prendere una pentola dove versare 2 litri di acqua da portare a bollore, e poi versarci le castagne per cinque minuti Quando le castagne saranno cotte scolarle ed eliminare la buccia. Tagliarle a pezzetti Prendere un'altra pentola, versare 200 grammi di acqua, il baccello di vaniglia e le castagne pelate e far cuocere tutto per 10 minuti, mescolando di continua il tutto Versare il composto in un frullatore e frullare per un minuto e mezzo Predere il composto e versarlo negli appositi vasetti

A questo punto la crema di castagne è pronta per essere spalmata su delle fette di pane, magari tostate, o per facire dolci e biscotti!