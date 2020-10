Ricette prelibate: la 'crema' al tartufo nero

Il tartufo è un fungo ricercatissimo, protagonista di centinaia di ricette da far leccare i baffi. Tantissimi infatti, i modi per cucinarlo, ma scopriamo insieme come fare una gustosissima crema al tartafo. Une ricetta facile facile!

Tempi

Tempi di preparazione: 30 minuti

Tempi di cottura: 15-20 minuti

Ingredienti

1 tartufo nero

10 cucchiai di latte intero (meglio se fresco)

4 uova

300 grammi di fontina

pepe qb

Procedimento

A bagno nel latte mettere la fontina tagliata a fette e lasciare riposare per un paio d’oreù Rompere le uova separando i tuorli dagli albumi Scolare la fontina Unite il burro in una terrina e scaldare a bagnomaria Una volta che il burro si è sciolto,+ aggiungere la fontina con tre cucchiai del latte di macerazione, e mescolare fino a quando la fontina non sarà completamente sciolta Aggiungere i tuorli uno per volta Mescolare lentamente Aggiungere il tartufo tagliato o grattuggiato Aggiustare di pepe e servire

La crema al tartufo è ottima per accompagnare, ad esempio, dei crostini caldi!