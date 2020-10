La ricetta delle crepes con farina di castagne

Un piatto facile e gustoso, tipico dell'autunno, è la crepes di castagne. Per prepararlo occorrono pochi ingredienti e in tavola servirete una vera e propria leccornia. Vediamo insieme come si realizza.

Tempo di preparazione: 50 minuti

Ingredienti

200 grammi di farina di castagne

100 grammi di acqua

40 grammi di burro

un pizzico di sale

Procedimento