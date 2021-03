Cupcake al cioccolato: la ricetta di Gino Fabbri

Ecco come fare il dolce "concentrato" in un pirottino

Cupkake, ovvero torta in tazza. Molto diffuso in Inghilterra e Australia si tratta di un dolce "concentrato" in un pirottino. Seguiamo la ricetta del nostro Gino Fabbri.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Ingredienti

75 g cioccolato fondente

100 g latte

225 g zucchero di canna?

75 g burro

120 g uova

150 g farina

20 g cacao

2 g lievito baking

2 g bicarbonato di sodio

Procedimento

Foderare le teglie per cup cakes con i pirottini. Mettere il cioccolato, il latte e metà dello zucchero in un tegame e portare a bollore mescolando di tanto in tanto. Mescolare il burro e lo zucchero rimanente fino a quando risultano chiari e soffici. Aggiungere piano le uova. Setacciare la farina con il cacao e i due lieviti, aggiungere piano al composto. Finchè il composto al cioccolato è ancora caldo, aggiungere piano al resto continuando a mescolare piano. Mettere negli stampini aiutandosi con una caraffa. Cuocere i cup cakes per circa 15 minuti. Lasciar raffreddare e decorare con pasta di zucchero, con una ganache al cioccolato o con la crema che preferite.