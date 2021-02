Ricetta delle spinacine fatte in casa: al forno o fritte

Sembra sia uno dei pochi modi per far mangiare la verdura ai più piccoli. La ricetta proposta dalla food blogger Benedetta Rossi

Sembra sia uno dei pochi modi per far mangiare la verdura ai più piccoli. La ricetta proposta dalla food blogger Benedetta Rossi è adatta anche ai vegetariani. Ecco come si preparano.

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Ingredienti

3 patate

200 g di spinaci

pangrattato

due uova

sale q.b.

cornflakes

Procedimento

Dopo aver lessato e schiacciato gli spinaci e le patate, frullare insieme e aggiustare di sale e pepe. Aggiungere un cucchiatio di pangrattato nel composto e mescolare bene. Sbriciolare i corn flakes Formare con le mani degli ovali, passare nell'uovo, nel pan grattato e nei corn flakes. Mettere in una teglia, rivestita di cara da forno e unta. Cuocere a 180° per una ventina di minuti.

(per la versione fritta, dopo aver passato nell'uomo, nel pan grattato e nei corn flakes, far scaldare l'olio e immergere nella padella. Far dorare e mettere in un piatto con carta assorbente)

(fonte ricetta: https://www.fattoincasadabenedetta.it/)