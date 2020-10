Funghi fritti in tavola: un must di stagione

Tra i piatti must della stagione autunnale c'è sicuramente quello che propone i funghi fritti. Una ricetta veloce, adatta a qualsiasi occasione, sia a pranzo che a cena e con il quale renderete felici tutti i commensali. Come si preparano? Vediamo insieme tutto quello che occorre e come preparare questo piatto.

Tempo di preparazione

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 3-4 minuti

Ingredienti

Le dosi di questa ricetta sono adatte per 4 persone

400 grammi di funghi (a piacere)

1 uovo (facoltativo)

50 grammi di farina

sale e pepe q.b.

pangrattato

mezzo litro di olio per friggere

Procedimento

