Tiramisù nell’Uovo di Pasqua: la ricetta della food blogger Benedetta Rossi

Un dolce nel dolce, ovvero il tiramisù nell’uovo di pasqua al caffè proposto dalla food blogger Benedetta Rossi. In pratica il guscio dell’uovo di cioccolato diventa un vassoio per il dolce. Il tiramisù proposto è leggero perché realizzato senza uova, è anche ideale per riciclare le uova di pasqua che potremo utilizzare in modo creativo.Successo assicurato sulla tavola di Pasqua.

Tempo Preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

Ingredienti per 6 persone

1 uovo di pasqua al cioccolato fondente da 1/2 kg (servirà solo una metà dell'uovo)

250 ml di panna fresca

250 gr di mascarpone

80 gr di latte condensato

10/12 savoiardi

caffè quanto basta

acqua quanto basta

cacao in polvere quanto basta

Procedimento