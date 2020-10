Come fare i passatelli in casa: la ricetta con burro e salvia

I passatelli sono un piatto tipico della regione Emilia Romagna, e tanti i modi per proporli, ma tra le nostre ricette preferite c'è quella che propone i passatelli asciutti con salvia e pancetta! Un piatto che metti quasi sempre tutti d'accordo: sia adulti che bambini. Vediamo insieme, passo dopo passo, come reliazzare questa gustosa pasta fatta in casa.

Tempi

Tempo di preparazione : 45 minuti

Tempo di cottura: 7 minuti

Ingredienti

150 gr farina 120 gr pangrattato

50 grammi di pancetta tipo bacon

2 uova

Scorza grattugiata di un limone

150 gr di formaggio grattugiato

80 grammi di burro

Salvia a piacere

Sale e pepe q.b.

noce moscata

Procedimento