Il dolce bolognese che celebra la Festa del papà: ingredienti e ricetta

In Emilia-Romagna, e soprattutto a Bologna, la Festa del papà si festeggia con le classiche raviole dolci: biscottini di pasta frolla ripieni di mostarda. Una leccornia tipica del territorio! Ma come si preparano? Scopriamolo insieme!

Ingredienti:

Pasta frolla:

500 grammi di farina 00

220 grammi di zucchero

220 grammi di burro

Una busta di lievito per dolci

2 uova

Limone in scorza

sale, latte, zucchero velo q.b.

Farcia:

Mostarda bolognese o marmellata di prugne o mele cotogne

Preparazione:

Sfiocchettare il burro. Unire lo zucchero, e in seguito, la farina con il lievito e la scorza di limone

Una volta ottenuto un composto friabile, unire le uova e mescolare fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, abbastanza solido da essere manipolato ma non troppo “duro”.

Tirare una sfoglia sottile e con un bicchiere disegnare tanti dischetti.

Posizionare la farcia al centro del dischetto (un cucchiaio da cucina), e unire i due lembi piegando a metà lo stesso. Una vola chiusi, spennellare un velo di latte in superficie e spolverare con una presa di zucchero semolato. Infornare su teglia e carta forno a 180° per 10 minuti. Lasciare raffreddare e cospargere con zucchero velo.