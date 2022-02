Dolci di Carnevale: la ricetta delle sfrappole bolognesi

Tra i dolci tipici bolognesi troviamo le sfrappole, preparate in grandissime quantità sopratutto nel periodo di Carnevale, così come le tagliatelle fritte. Le sfrappole sono dolci preparati in modo simile in quasi tutta Italia, ma che prendono nomi diversi in base alle regioni.

Ma come si preparano le sfrappole? Vediamo insieme come farle con una facile ricetta!

Ingredienti

250 grammi di farina

1 uovo

10 grammi di burro

50 grammi di succo d'arancia

liquore

zucchero a verlo

sale

strutto

Preparazione

Impasto

Per partire dall'impasto dobbiamo ammorbidire il burro e riporlo al centro di una fontana di farina, dove dobbiamo aggiungere e amalgamare l'uovo, il sale, il succo d'arancia, il liquore, e anche una manciata di zucchero a velo. Il composto ottenuto deve essere omogeneo ed elastico. Dopo la preparazione il composto va lasciato qualche ora in frigorifero. Nel fratempo ripulire la spianatoia e infarinarla bene Prendere l'impasto e appiattitlo con il mattarello, fino a tirare una sfoglia molto sottile. Disegnare infine dei rettangoli molto allungati, indicativamente 5X10.

Frittura