Barba del frate o lischi, tanti nomi per un solo ortaggio: la ricetta spaghetti agli 'agretti'

Sapore particolare per questa verdura tipicamente primaverile. Possono essere cotti anche al vapore o lessati e ripassati in padella con olio o burro, ma utilizziamoli per preparare un primo piatto, gli spaghetti agli agretti con burrata e pangrattato alle acciughe