Ricette d'autunno: la crema di zucca Andalusa e riso

La zucca è forse la regina delle tavole in autunno. Un periodo in cui chi ama cucinare si sbizzarrisce proponendola in numerose varianti, e noi vi proponiamo una ricetta un pò lunga nella preparazione ma gustosa: la crema di zucca andalusa.

Tempi

Tempo di preparazione: 90 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Ingredienti

Questa ricetta è adatta per 5 persone:

mezzo chilo di zucca

mezzochilo di pomodori

mezzo chilo di patate

un litro di brodo vegetale

70 grammi di burro

una confezione di panna da cucina

120 grammi di riso

una cipolla media

sale e pepe q.b.

Procedimento