Ricette anti-freddo: la zuppa al pomodoro e curcuma

Vegetariana, ipocalorica e sana, la Zuppa al pomodoro e curcuma è un piatto facile da preparare. Un must per chi ama cene non troppo pesanti, con alimenti che aiutano a sopportare le rigide temperature di questo periodo.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Ingredienti

1 kg di pomodori ciliegini

1 cipolla

1 spicchio d'aglio

4 cucchiaini di curcuma in polvere

olio extravergine di oliva

aceto di mele qb

1 bicchiere di passata di pomodoro

brodo vegetale

sale

pepe

semi misti tostati (lino, papavero, sesamo bianco e nero)

basilico fresco

mandorle

Procedimento

1) Tritare la cipolla finemente e farla appassire in una casseruola insieme a uno spicchio d'aglio e olio extravergine di oliva

2) Eliminare l'aglio, aggiungere i pomodori tagliati a metà insieme alla curcuma. Far insaporire brevemente mescolando con un cucchiaio



3) Sfumare con un goccio di aceto di mele, far evaporare alzando la fiamma, e unire la passata di pomodoro

4) Aggiungere un paio di mestoli di brodo vegetale caldo e portare a bollore

5) Abbassare la fiamma, mnettere un coperchio e far cuocere fino a quando i pomodori saranno diventati teneri

6) Frullare tutto fino a ottenere una crema omogenea, aggiungendo eventualmente altro brodo caldo per regolare la consistenza



7) Aggiustare di sale e pepe, unite il basilico spezzettato con le mani. Suddividere la zuppa di pomodoro e curcuma in 4 piatti (o altrettante ciotoline) e completatela con semi misti tostati e lamelle di mandorle

8)Servite subito con un filo di extravergine e crostini di pane dorati

